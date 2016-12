11:27 - I carabinieri di Napoli hanno sequestrato un deposito di prodotti per la panificazione e un forno nel corso di un blitz contro la panificazione illegale scattato in mattinata in tutta la provincia partenopea. Il deposito posto sotto sequestro si trova nel rione Sanità di Napoli, mentre il forno illegale è stato scoperto in un vicolo di Torre Annunziata.