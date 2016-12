Nuovi crolli agli scavi di Pompei

18:08 - Ancora crolli agli scavi di Pompei. Sotto gli occhi dei visitatori, si sono sgretolati alcuni antichi stucchi di una domus. La città archeologica attende in questi giorni l'insediamento del nuovo direttore generale, Giovanni Nistri, chiamato dal governo Letta proprio per mettere in sicurezza il sito e vigilare sugli appalti. Da tempo sindacati ed esperti del settore sollecitano le istituzioni a investire per salvare le antiche domus.

Sindacati ed esperti del settore sollecitano le istituzioni affinché si spendano i 105 milioni di euro di fondi europei per salvare le domus prive di manutenzione e per aprire i cantieri di restauro (finora ne sono stati avviati 5 su 39). Sono stati annunciati 5 tecnici e 20 funzionari del Mibact destinati ad affiancare il dg nella sua azione.