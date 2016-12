21:18 - Un filobus è rimasto intrappolato in una voragine provocata dal maltempo a Napoli. Sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco e il personale dell'Azienda napoletana mobilità che hanno impiegato oltre un'ora per liberare il mezzo. Gravi le conseguenze per il traffico della zona. Le operazioni sono state ostacolate dalla pioggia che si è abbattuta sul capoluogo partenopeo.