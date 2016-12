Napoli, tenevano una tigre in un casolare: denunciati per maltrattamento

15:51 - La polizia di Scampia ha scoperto una tigre all'interno di un casolare annesso a un'azienda agricola di Mugnano (Napoli). L'animale esotico era tenuto in gabbia. I padroni dell'azienda, che sono stati denunciati per violazione della normativa sugli animali esotici e per maltrattamento, hanno riferito alle forze dell'ordine di averla trovata due mesi fa e che volevano venderla. Gli investigatori sono giunti sul posto, dove poi hanno trovato il felino, dopo aver ricevuto una segnalazione anonima riguardo a un deposito di armi illegali.