Napoli, scrocca l'autostrada usando le corsie Telepass: 10 mesi di reclusione

12:24 - Pensava di aver trovato il modo per non pagare l'autostrada ogni volta che percorreva l'A3 Napoli-Salerno. E invece l'automobilista scroccone non solo è stato scoperto ma non se la caverà neppure con una semplice multa. La sentenza del Tribunale di Torre Annunziata è di quelle esemplari: dieci mesi di reclusione, pagamento delle spese processuali e risarcimento dei danni alla Società Autostrade Meridionali.

A mettere nei guai il protagonista di questa storia sono state le fotocamere montate ad ogni casello autostradale riservato al Telepass. Quando una vettura passa senza l'apposito dispositivo, la relativa targa viene fotografata. Non è stato quindi difficile, per gli inquirenti, risaliere al furbetto e denunciarlo.