00:13 - Un forte scoppio è avvenuto in serata in uno studio odontoiatrico in via Stanislao Manna a Napoli. L'esplosione, per cause ancora da accertare, ha provocato fumo intenso e panico tra gli inquilini dello stabile, che sono scesi in strada. Secondo i Vigili del fuoco, che sono al lavoro sul luogo dello scoppio, non vi sarebbero feriti.