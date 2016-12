10 dicembre 2013 Napoli, scoperto un tunnel sotterraneo: portava al caveau di una banca del centro Sventato dalla squadra sommozzatori dell' Ufficio prevenzione generale della Questura un colpo alla filiale di via Cervantes del Monte dei Paschi di Siena. Tweet google 0 Invia ad un amico

16:03 - Un tunnel di 4 metri di lunghezza, con una sezione a campana di circa due metri per due. Era il passaggio segreto, costruito dai "soliti ignoti", che conduceva al caveau della filiale di via Cervantes del Monte dei Paschi di Siena, a Napoli. I sommozzatori dell'Ufficio prevenzione generale della Questura hanno scoperto in tempo la galleria, sventando la rapina. Lunedì gli agenti napoletani avevano individuato un altro cunicolo, che portava a un istituto di credito di via Novara.