08:59 - I carabinieri di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, hanno smantellato un'organizzazione che in tre mesi ha truffato oltre 700 esercizi commerciali in tutta Italia con una truffa legata a ricariche online di denaro. Sono state eseguite 17 misure cautelari nei riguardi dell'ideatore, dei promotori e dei componenti del gruppo, per i quali le accuse sono di truffa e associazione per delinquere.