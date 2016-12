00:29 - E' morta nei giorni a cavallo di Natale, ma la scoperta è avvenuta solo ora. La salma Colomba Gaeta, di Castellammare di Stabia è stata trovata nella sua abitazione, dopo che i figli hanno allertato il 118 perché da molti giorni non avevano sue notizie. La sessantatreenne era separata. L'ipotesi è che la donna sia deceduta per cause naturali ma completamente sola, proprio nei giorni delle feste.