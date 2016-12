Napoli, morto in cella era malato

13:17 - Federico Penna, morto nelle mani dello Stato è un altro della lunga serie dei deceduti nelle prigioni senza essere curati. Così la madre del 34enne decide di denunciare il fatto diffondendo la foto del ragazzo tossicodipendente da oltre 14 anni. Federico, però, era anche malato di cirrosi epatica e di epatite C cronica oltre ad avere problemi di coagulazione del sangue e disturbi psichici. Dopo un giro tra le carceri italiane è finito a Poggioreale dove è morto l'8 novembre. la signora Nobilia, madre di Federico si sfoga al "Fatto Quotidiano": "Mi hanno dato tutti versioni diverse. Mio figlio non doveva stare in carcere, abbiamo presentato tre referti medici legali. Non avevo il numero della Cancellieri".