Napoli, l'insulto razzista diventa un cartello

17:51 - È comparso in via Toledo, nel cuore di Napoli, un cartello contro i cittadini che abbandonano in strada i sacchetti della spazzatura: "Napoletano nascondere i rifiuti non ti fa essere meno sporco". Peccato che l'apostrofe al cittadino medio sia accompagnata da un insulto razzista: "Caro napoletano di m..." E dopo la denuncia segue l'indignazione: "Riesci solo a lamentarti se in altre zone d'Italia ti definiscono napoletano di m...". L'offensivo pannello è stato vicino al negozio H&M. I dipendenti della catena hanno respinto ogni accusa e hanno avvertito la polizia chiedendo la rimozione dell'avviso.