Napoli, il cardinale Sepe: "Niente comunione a chi inquina"

12:33 - Per l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, "chi inquina non è in grazia di Dio e non può fare la comunione". Parlando nello specifico della cosiddetta "terra dei fuochi", Sepe quindi ha sottolineato come sia necessario "dire alla nostra gente la verità su quello che è accaduto, ma bisogna dire anche quanto di positivo finora è stato fatto. E' tempo ormai che tutti siano insieme per continuare a liberare la nostra terra dai veleni".

Lo sfogo del cardinale Sepe è giunto a margine dei lavori della decima edizione del Forum internazionale Greenaccord, in svolgimento a Castel dell'Ovo, a Napoli.