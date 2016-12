Napoli, i pirati della monnezza

15:58 - Basta fare un giro per le strade della Campania per capire che l'emergenza rifiuti non vuole proprio cessare. Qualsiasi cosa viene gettata in mezzo alle strade senza ritegno o rispetto per l'ambiente. Uno dei luoghi più colpiti da questi pirati della monnezza è il tanto chiacchierato Largo Patria (terra dei fuochi). Ilmattino.it lancia l'allarme attraverso il proprio sito con un ennesimo video di questa attività illegale.