Napoli, ferisce fratello: arrestato

15:26 - Al culmine di una lite, per futili motivi, un 37enne di Qualiano (Napoli) ha colpito diverse volte il fratello con un grosso coltello, ferendolo gravemente. La vittima, di 39 anni, è stata trasportata in ospedale dove ora è ricoverata in prognosi riservata. I fendenti hanno centrato la zona epogastrica ed emitoracica. I carabinieri, intervenuti subito dopo l'aggressione, hanno arrestato il 37enne e sequestrato l'arma di 20 centimetri.