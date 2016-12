09:44 - Ancora danni per il forte vento che si è abbattuto su Napoli e provincia. I vigili del fuoco hanno ricevuto numerose per richieste di intervento: in particolare diversi alberi sono stati spezzati dalla forza del vento, mentre in alcune zone sono stati abbattuti dei pali senza però conseguenze per i passanti. Il lavoro dei pompieri continua ininterrotto dalla giornata di sabato.