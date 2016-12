07:11 - I carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli hanno arrestato Antonio Teghemie, 67 anni, ritenuto elemento di spicco del clan camorristico dei "Licciardi" di Secondigliano. L'uomo, che era latitante da due anni, è stato scoperto in un appartamento a Marano, in provincia di Napoli. Era ricercato per una condanna a due anni di reclusione e alla misura di sicurezza della casa di lavoro per un anno.