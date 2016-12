23:29 - Sono stati numerosissimi gli interventi dei vigili del fuoco tra Napoli e provincia per il maltempo e soprattutto per il forte vento. Una persona è rimasta lievemente ferita alla testa, nel quartiere di Scampia, lungo viale della Resistenza, colpita forse da un pezzo di cornicione. Molti i rami caduti e cartelloni pubblicitari divelti che hanno costituito un potenziale pericolo per i passanti.