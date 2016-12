Napoli, busta esplode in prefettura

14:12 - Una busta esplosiva è scoppiata negli uffici della prefettura di Napoli. L'esplosione ha provocato lievi bruciature alle mani ed alle sopracciglia di un'impiegata della segretaria del prefetto al quale era indirizzata la busta. Sul posto sono giunti gli artificieri e la Digos della questura di Napoli per i primi rilievi.

L'esplosione si è verificata nell'ufficio della segreteria del prefetto Francesco Antonio Musolino. L'impiegata che ha riportato bruciature si è recata in ospedale per controlli: le sue condizioni non destano preoccupazioni.



Congegno sofisticato, nessuna rivendicazione - Avrebbe contenuto un congegno alquanto sofisticato, o comunque non artigianale, il plico esploso in prefettura. E' quanto trapela sulle prime indagini condotte da artificieri e investigatori della Digos. Al momento non è giunta nessuna rivendicazione. Il plico conterrebbe anche un biglietto che potrebbe essere utile per risalire alla matrice dell'attentato.