00:18 - Una bomba carta è stata fatta esplodere vicino a un supermercato a Castellamare di Stabia (Napoli), nella zona di via Cicerone. L'esplosione non ha causato feriti, ma danni alla serranda del supermercato A&O, alle abitazioni sovrastanti e a due auto parcheggiate. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. Il proprietario del supermercato ha riferito di non aver mai ricevuto richieste estorsive.