08:33 - I carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, in un blitz scattato nella notte nell'area del Vesuviano, in provincia di Napoli, hanno arrestato undici persone, fra le quali alcuni esponenti di spicco del clan di camorra "Veneruso-Rea". Eseguite ordinanze di custodia cautelare in carcere per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso.