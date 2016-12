23:53 - Due poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Napoli sono stati arrestati in un'inchiesta della Procura di Roma per ipotesi di reato di millantato credito e abuso di ufficio. In un'altra inchiesta, condotta dalla Procura partenopea, un terzo poliziotto della Questura di Napoli è stato arrestato per lesioni e sequestro di persona.