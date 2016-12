Napoli, altra donna cade nella tomba

22:20 - Una donna di 60 anni è rimasta ferita, in maniera lieve, nel cimitero di Boscotrecase, in provincia di Napoli. La 60enne è entrata nella cappella privata di famiglia quando un marmo sotto i suoi piedi si è spaccato facendola precipitare. Si tratta del terzo episodio in due giorni: il più grave è successo a Pompei, dove una 75enne ha perso la vita cadendo nella tomba del marito.

Per aiutare la 60enne di Boscotrecase è stato indispensabile l'intervento dei vigili del fuoco: la donna è stata estratta dalla buca e poi trasportarla nel pronto soccorso del vicino ospedale Sant'Anna dove i medici le hanno diagnosticate delle ferite giudicate guaribili in pochi giorni.



A Pompei Antonietta Testa è morta dopo essere scivolata nella tomba del marito. Mentre, sempre a Pompei, una donna di 37 anni, impegnata a pulire il marmo della tomba del suocero, ha perso l'equilibrio cadendo all'indietro, dove c'era una fossa scavava per la costruzione di una nuova tomba. La 37enne è finita nell'ospedale di Boscoreale con gravi ferite agli arti inferiori e all'addome.