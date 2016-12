Miracolo al Cardarelli, mamma in coma ha dato alla luce Maria Liliana

13:42 - Miracolo all'ospedale Cardarelli di Napoli: è nata Maria Liliana, la piccola data alla luce dalla donna ricoverata in stato vegetativo dopo una sparatoria nell'Avellinese. La bimba è nata grazie a un parto cesareo il 19 dicembre. La mamma di Maria Liliana, Carolina Sepe, è in coma dal 25 agosto, quando, a Lauro, la guardia giurata Domenico Aschettino, durante una lite per futili motivi, sparò alla sua famiglia, ferendo anche lei.

Dopo la sparatoria, la Sepe venne trasportata al Cardarelli e, il giorno del funerale del padre, il 29 agosto, fu sottoposta a un intervento chirurgico per decomprimere la calotta cranica. I medici, dopo alcune consultazioni, decisero che Carolina, malgrado il coma, poteva portare avanti la gravidanza: l'altro ieri, qualche giorno dopo il compimento della 27esima settimana di gestazione, i medici - con un taglio cesareo - hanno fatto nascere la piccola Maria Liliana. La bimba sta bene, le condizioni della madre invece restano gravi anche se stazionarie.