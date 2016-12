15:31 - E' stata massacrata di botte la donna di 48 anni, di nazionalità bulgara, trovata morta in una zona di campagna a Vallo della Lucania (Salerno). I carabinieri inizialmente avevano ipotizzato che la donna fosse stata investita da un pirata della strada. Successivamente hanno bloccato il marito, un muratore di 50 anni, anch'egli bulgaro, e lo hanno portato in caserma per interrogarlo.