Lavitola, pena dimezzata in Appello Condannato a un anno e quattro mesi

16:14 - Pena ridotta in Appello per Valter Lavitola. Il tribunale di Napoli ha inflitto all'ex direttore de L'Avanti un anno e quattro mesi di carcere per il tentativo di estorsione nei confronti di Silvio Berlusconi. In primo grado Lavitola era stato condannato a due anni e otto mesi.

La Corte ha inoltre condannato Lavitola al pagamento di 600 euro di multa, disponendo altresì la cessazione della custodia cautelare il 2 dicembre 2013 e quindi la scarcerazione se non detenuto per altra causa. Attualmente Lavitola è in carcere per essere evaso dagli arresti domiciliari disposti nella sua abitazione di Roma. A Lavitola, difeso dall'avvocato Gaetano Balice, i giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche.