00:51 - Una maxi truffa ai danni dello Stato è stata scoperta dalla guardia di finanza nell'Avellinese. Cinque persone, una delle quali sottoposta agli arresti domiciliari, sono state denunciate per aver messo in piedi un giro di fatture false tese a giustificare l'accesso a finanziamenti pubblici destinati ad avviare attività produttive. Agli indagati sono stati sequestrati beni per oltre un milione di euro.