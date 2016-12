Faceva prostituire la figlia 13enne: in manette madre e un amico di famiglia

16:19 - Una donna e un uomo di circa 60 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Salerno: si tratta della mamma di una ragazzina di 13 anni e di un amico di famiglia con il quale la ragazzina era costretta a prostituirsi in cambio di denaro e altri regali. I due sono rinchiusi nel carcere di Fuorni, nel Salernitano. La scoperta degli investigatori al termine di un mese di indagini.

La donna è accusata di aver favorito gli incontri sessuali della figlia, l'uomo invece di atti sessuali su minorenni al di sotto dei 14 anni. I carabinieri lo hanno fermato nei pressi della propria abitazione mentre era in compagnia della ragazzina che è stata subito presa in consegna da una psicologa e trasferita successivamente in una casa famiglia del Salernitano. Stando alle prime notizie, la ragazzina non avrebbe avuto rapporti con altre persone al di fuori dell'arrestato.