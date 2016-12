Caserta, scoperti 400 medici che assistevano 6.000 pazienti "fantasma"

14:47 - Scoperti dalla Guardia di Finanza di Caserta oltre 400 medici di base che assistevano circa 6mila pazienti "fantasma" e per i quali si facevano corrispondere i relativi emolumenti dalla Asl. Secondo quanto emerso, il danno erariale ammonta a 1,5 milioni di euro. Negli elenchi dei pazienti dei medici figuravano 1.215 persone in realtà già decedute, 2.010 emigrate all'estero e 2.763 trasferitesi fuori provincia.

Le indagini delle Fiamme Gialle - Nelle indagini, cominciate alla fine dello scorso anno, il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta ha analizzato e incrociato migliaia e migliaia di dati acquisiti nei 104 comuni della provincia di Caserta con quelli contenuti nell'anagrafe tributaria e nel "database" in uso al servizio di gestione e sistema informativo dell'Asl.



Terapie a domicilio post morte - Sono numerosi i casi eclatanti di truffa allo Stato emersi dalle indagini dei finanzieri: tra questi quello di un fisioterapista di un importante centro riabilitativo casertano che risulta avere effettuato prestazioni specialistiche domiciliari a una donna anche dopo la sua morte. Il professionista è stato denunciato dalla Procura della Repubblica per i reati di falso e truffa ai danni dello Stato. Tra gli altri casi emersi durante le indagini, durate circa dieci mesi, c'è anche quello di un medico di base che annoverava tra i suoi assistiti circa 40 soggetti tra deceduti, emigrati all'estero e fuori provincia. Un altro professionista aveva, tra i suoi pazienti, una persona deceduta da circa 30 anni.



Finanzieri: "Negligenza dei vertici dell'Asl di Caserta" - Il caso, sostengono i finanzieri, è frutto "della negligenza dei vertici dell'Asl di Caserta" i cui dirigenti pro-tempore sono stati segnalati alla Corte dei Conti. Da qualche decina di anni, infatti, non veniva aggiornato l'elenco degli iscritti nelle liste dei medici di medicina generale: per questo ne risultavano circa 6mila in più, tra deceduti, emigrati all'estero e fuori provincia, e ai medici venivano comunque indebitamente erogati emolumenti non dovuti.