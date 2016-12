Caserta, 67enne trovato morto Ferite alla testa, disposta autopsia

14:03 - Giallo a Caserta, dove è stato rinvenuto senza vita il corpo di Bartolomeo Gentile, 67 anni. Il cadavere è stato trovato all'interno dell'androne della sua abitazione nella frazione Tuoro. La vittima presentava gravi ferite alla testa. Per chiarire i motivi della morte è stata disposta l'autopsia.

Sulla testa il medico ha accertato la presenza di alcune ferite concentrate soprattutto nella regione occipitale, come se qualcuno avesse colpito l'uomo da dietro; inoltre i parenti hanno avanzato forti dubbi sul decesso per cause naturali. Bartolomeo Gentile era un ex dipendente della ditta di pulizie che opera presso l'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano. Sul caso indaga la Polizia di Stato.