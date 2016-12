10:23 - I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre esponenti del clan dei Casalesi per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Decisiva è stata la collaborazione dei tre imprenditori, in particolare due costruttori e il titolare di un ipermercato di Villa Literno (Caserta), ai quali erano giunte le richieste di pizzo.