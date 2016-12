09:42 - I carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli hanno catturato Domenico Micillo, di 40 anni, ricercato, ritenuto affiliato al clan camorristico dei "Mallardo", operante per il controllo degli affari illeciti a Giugliano in Campania e nell'hinterland a Nord del capoluogo campano. Nei suoi confronti era stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip di Napoli il 22 dicembre 2012.