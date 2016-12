Avellino, ucciso imprenditore edile: cinque colpi di pistola in faccia

17:02 - Agguato a Sperone, in provincia di Avellino. Un imprenditore edile, Francesco Basile, è stato ucciso mentre si trovava a bordo della propria auto a pochi metri da un cantiere di sua proprietà. Stando alle prime informazioni, il killer lo avrebbe colpito al volto con cinque colpi di pistola da distanza ravvicinata. Ingegnere originario di Cimitile (Napoli), Basile risiedeva ad Avella (Avellino) con la moglie e i due figli.

Secondo i carabinieri, che conducono le indagini, Basile è rimasto vittima di un agguato eseguito da almeno due persone in un cantiere della sua impresa. Sul luogo dell'omicidio sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Baiano e la Guardia di Finanza.



Cinque i colpi di pistola al volto, sparati da distanza ravvicinata dai killer. Francesco Basile, ingegnere e imprenditore edile, è morto all'istante a pochi metri di distanza da un cantiere di sua proprietà mentre era ancora all'interno della sua auto, una Wolkswagen Passat.



La zona tra via Colucci e via Subbaiano, dove l'omicidio è avvenuto intorno alle 13.00, è stata posta off limits dai carabinieri che attendono l'arrivo del pm della Dda di Napoli, Francesco Soviero. L'imprenditore, originario di Cimitile (Napoli), risiedeva ad Avella (Avellino) con la moglie e i due figli, uno dei quali ingegnere che lavora nell'azienda paterna.



Nella zona dove si è consumato il delitto non sarebbero presenti impianti di video-sorveglianza in grado di offrire utili elementi agli investigatori.