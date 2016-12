Auto nel fiume Sarno, a bordo c'erano una donna di 51 anni e la figlia

14:30 - Un'auto è finita nel fiume Sarno, a Pompei, a causa di un incidente. Nel veicolo, una Panda gialla, sono rimaste intrappolate Nunzia Cascone, 51 anni, e sua figlia Anna Ruggirello, 20, come riferito da un cugino della donna, Salvatore Cascone. La macchina è precipitata dopo uno scontro con una Grande Punto. Alla guida dell'altra auto c'era un finanziere che, secondo il racconto di un testimone, avrebbe voluto lanciarsi in acqua per salvare le due donne.

Ma la Fiat Panda è stata subito risucchiata dalla piena e non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.



Il cugino della 51enne ha raccontato che Nunzia stava accompagnando la figlia alla stazione ferroviaria: avrebbe dovuto prendere un treno per raggiungere l'università dove frequentava un corso alla facoltà di Ingegneria gestionale. Il marito della donna, dipendente dell'agenzia delle Entrate di Castellammare, non vedendo rientrare la moglie, si è allarmato e ha telefonato al cugino. Tutti e due hanno quindi ripercorso la strada e, una volta notato il trambusto, hanno capito che nell'incidente erano rimaste coinvolte anche le due donne.



Secondo quanto riferisce Salvatore Cascone, non è del tutto chiara la ricostruzione dell'incidente. Forse, ma la versione è da confermare, la Panda sarebbe stata tamponata dalla Grande Punto e non sarebbe stata la stessa Panda a tamponare come riferito invece da un testimone dell'incidente, Carmine Cordone. Dopo l'impatto sarebbe poi andata a sbattere contro un parapetto di ferro, per metà divelto, per precipitare poi nel fiume. Al momento le ricerche sono concentrate nell'area dove l'auto è caduta in acqua.



Il racconto del testimone - "Erano circa le sette quando la Panda prima dell'incrocio, all'altezza della rotonda, ha preso una sorta di rincorsa e ha tamponato violentemente una Grande Punto che stava davanti - dice il testimone -. La Panda ha continuato la corsa fino a precipitare nel crepaccio". "Ho visto tutto con i miei occhi - aggiunge -. A bordo della Grande Punto c'era un finanziere che voleva anche buttarsi nel fiume per cercare di aiutare la donna e la bambina. Ma il fiume era in piena e l'auto in pochissimi istanti è scomparsa".