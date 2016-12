23:49 - Un uomo è stato ucciso a Napoli, in un agguato, a Miano, nella zona nord della città. La vittima, Raffaele Bonetti, di 33 anni, è stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco, uno dei quali alla testa. Il giovane era già conosciuto dalle forze dell'ordine. Il delitto è avvenuto in via Valente, nei pressi dell'abitazione del 33enne. Contro di lui sono stati sparati diversi colpi di arma da fuoco da più di una persona.