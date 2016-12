"Furbetti del cartellino",sospesi 7 dipendenti del Comune di Caserta

Sette dipendenti del Comune di Caserta sono stati sospesi dal servizio per assenteismo. Nonostante fossero formalmente presenti in municipio, con tanto di badge timbrato, in realtà nell'orario di lavoro si davano alle più svariate attività, tra cui, ad esempio, scaricare le cassette di frutta per l'azienda di famiglia. I sette sono stati denunciati per truffa ai danni di un ente pubblico e false attestazioni.