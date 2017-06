Campania, 4 studenti condannati per bullismo: la Cassazione conferma

La Cassazione ha confermato uno dei primi verdetti che vede passare in giudicato la condanna per bullismo di minorenni. Si tratta di 4 ex studenti campani processati per "atti persecutori" contro un compagno di scuola. Il ragazzino, per paura dei suoi aguzzini, non si era ribellato e si era trasferito in Piemonte. La vicenda era poi emersa quando la vittima era finita in ospedale per lesioni a un occhio. I 4 sono stati condannati a 10 mesi.