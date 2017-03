Camorra, rientrato in Italia il latitante preso in Messico: era in fuga da 20 anni

E' giunto in Italia, dopo l'arresto in Messico , Giulio Perrone , 65 anni, nella lista dei latitanti più ricercati d'Italia . L'uomo, condannato nel 1998 a 22 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, è arrivato all'aeroporto di Roma Fiumicino, dove è stato accolto da agenti della Squadra Mobile di Napoli. Di lui si erano perse le tracce nel 1994.



Perrone all'epoca dei fatti era considerato un elemento di spicco di un sodalizio criminale attivo negli anni '80-'90, dedito all'importazione di ingenti quantitativi di droga, soprattutto cocaina, dalla Germania. La droga, una volta in Italia, veniva ceduta a più committenti appartenenti a noti cartelli camorristici del napoletano tra cui i clan Mazzarella, Formicola, Polverino, Tolomelli.



Si era rifatto una vita in Messico - L'uomo era stato arrestato il 13 gennaio 1993 insieme alla moglie e ad un'altra persona mentre portava in Italia una partita di oltre 16 chilogrammi di cocaina, ma poi era riuscito a fuggire. Nei mesi scorsi è stato localizzato dagli investigatori italiani attraverso Facebook: sul social è stata infatti scoperta la sua falsa identità, Saverio Garcia Galiero (quest'ultimo vero cognome della madre) con cui viveva a Tampico, nello Stato di Tamaulipas (Messico), roccaforte dei maggiori cartelli narcos messicani, dove si era ricostruito una vita nell'anonimato, con una nuova moglie e figli messicani.



Espulso dalle autorità messicane, è giunto a Roma a bordo di un volo partito dal Messico ed atterrato all'aeroporto di Fiumicino nella tarda serata di venerdì. Dopo la notifica dell'ordine di carcerazione i poliziotti hanno condotto il latitante in carcere dove sconterà la pena.