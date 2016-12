Camorra: blitz anti clan in sei province, 57 persone in manette

Blitz anti camorra in sei province (Caserta, Napoli, Latina, Varese, Pavia e Roma): 57 le persone arrestate. In manette sono finiti presunti affiliati al clan casertano dei Gagliardi-Fragnoli-Pagliuca. Tra le altre accuse a carico degli arrestati quella di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e tentato omicidio in concorso.