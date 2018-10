Caltanissetta, recapitata busta con proiettile al procuratore capo Amedeo Bertone: "Vado avanti con il mio lavoro"

Secondo quanto riporta MeridioNews il proiettile recapitato a Bertone è dello stesso calibro, 7.65, di quello recapitato a Fava. "Non mi fermo, vado avanti nel lavoro, con tutto il mio ufficio", ha commentato il procuratore di Caltanissetta.



Bertone, catanese di nascita, dirige la Procura nissena da giugno 2016 e ha guidato l'ultima parte delle indagini sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio. Inoltre sta conducendo l'indagine su Antonello Montante e i suoi rapporti con Cosa Nostra. Secondo i media locali, insieme al proiettile il procuratore ha ricevuto anche una lettera in cui ci sarebbe un riferimento proprio all'indagine su Montante. Sul caso indaga la Procura di Catania che ha competenza su vicende riguardanti magistrati di Caltanissetta.



Solidarietà a Bertone è arrivata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini: "In un Paese civile non sono ammissibili minacce, soprattutto se gravi come un proiettile infilato in una busta. Due giorni fa era successo al presidente dell’Antimafia Claudio Fava. Sono episodi che mi danno ancora più forza per contrastare i criminali”.