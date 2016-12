Caltanissetta, camionista uccide la compagna e poi si costituisce

La ragazza si chiamava Ana Maria Florin, mentre del compagno i carabinieri hanno fornito solo le iniziali (S.P.). Secondo una prima ricostruzione, l'omicida avrebbe raggiunto la convivente, che sembra avesse manifestato l'intenzione di lasciarlo, in casa di un'amica, dove c'era anche una bambina di due anni.



In preda a un raptus ha estratto dalle tasche un revolver e ha sparato contro la donna sei colpi che l'hanno raggiunta alla testa e in altre parti del corpo. Quindi, arma in pugno, sarebbe fuggito a piedi, facendosi spazio tra la folla. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Niscemi, avvisati da una telefonata anonima. Fortunatamente illese la padrona di casa e la bambina, trovate dai poliziotti in stato di choc.