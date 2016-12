Caldo torrido, sale il livello dell'ozono Può causare problemi alla salute

3 luglio 2015 Caldo torrido, sale il livello dellʼozono Può causare problemi alla salute Tra gli effetti nocivi dell’ondata di caldo c’è l’aumento del gas presente nell’atmosfera, un inquinante pericoloso per le vie respiratorie

Tra gli effetti nocivi dell'ondata di caldo africano in atto c'è l'aumento dell'ozono, uno dei componenti gassosi dell'atmosfera, ma anche un inquinante pericoloso che potrebbe creare problemi alla salute soprattutto nel periodo estivo: la sua concentrazione aumenta infatti nei periodi di massima intensità della radiazione solare e di caldo. Secondo i dati delle Arpa regionali giovedì 2 luglio è stata superata, in diverse zone del Nord, la soglia di allarme, fissata in 240 µg/m3. A Moggio (Lc) 273 µg/m3, Cantù (Va) sono stati registrati 263 µg/m3, a Erba (Co) 262 µg/m3, a Bergamo 259 µg/m3, Lecco 252 µg/m3. Valori al di sopra della soglia di attenzione, fissata in 180 µg/m3, anche sull'Emilia occidentale, in particolare tra le provincie di Piacenza e Parma, con picchi di 203 µg/m3. (Dati Arpa Lombardia e Arpa Emilia Romagna riferiti a giovedì 2 luglio) La raccomandazione è di non uscire di casa nelle ore pomeridiane e serali quando si registrano i picchi maggiori di ozono. Vanno inoltre evitate le attività fisiche intense nelle ore pomeridiane. L'ozono (O3), meno noto del biossido di carbonio (CO2) e del PM10, è un inquinante altrettanto pericoloso e crea problemi alla salute soltanto in estate.

Meno noto del biossido di carbonio (CO2) e del PM10, l'ozono (O3) è un inquinante altrettanto pericoloso ma crea problemi alla salute soltanto in estate: la sua concentrazione aumenta infatti nei periodi di massima intensità della radiazione solare e di caldo. L'ozono è uno dei componenti gassosi dell'atmosfera: il 90% si trova in stratosfera, ossia nello strato compreso tra 11 e 50 km, mentre il restante 10% è contenuto nella troposfera, lo strato immediatamente inferiore sovrastante la superficie terrestre.

L'ozono troposferico è anche detto “ozono cattivo” in quanto in elevate concentrazioni è dannoso per la salute dell'uomo e per la vegetazione e per questo motivo è considerato un inquinante. A differenza del biossido di carbonio e del particolato, l'ozono non è un inquinante primario, ossia emesso direttamente in atmosfera, ma secondario perché prodotto dalla reazione dell'ossigeno con il biossido di azoto (NO2) ed il contributo dei composti organici volatili (COV), in presenza di forte irraggiamento solare e temperature elevate. Ciò spiega perché l'ozono troposferico è un inquinante estivo e le concentrazioni sono al massimo nelle ore pomeridiane quando la radiazione solare è più intensa e le temperature più elevate. Nei prossimi giorni con il protrarsi sul nostro paese dell'Anticiclone Nordafricano puntuale si ripresenterà il problema dell'inquinamento da ozono e non solo nelle città, dove l'intenso traffico veicolare immette nell'aria importati quantità di COV, ma anche nelle aree rurali e boschive. Una buona parte dei composti organici volatili hanno infatti un origine biogenica derivante cioè da emissioni naturali provenienti dal suolo e dalla vegetazione. Non sempre quindi cercare un po' di refrigerio nelle ore centrali della giornata in un parco molto verde e alberato è la soluzione migliore per chi è sensibile all'ozono.