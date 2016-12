Caldo sempre più intenso: 10 giorni di afa e temperature fino a 40 gradi

L' ondata di caldo africano oramai ha invaso l' Italia : per i prossimi dieci giorni sarà il Sole ad essere protagonista, con temperature e tassi di umidità in graduale e costante crescita. Le temperature massime in questa ultima parte della settimana – come affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - raggiungeranno diffusamente i 35 gradi e in diverse località toccheranno punte vicine ai 40°C ; a causa dell' afa le temperature percepite invece potranno addirittura sfiorare i 45 gradi. Il caldo sarà sempre più opprimente anche nelle ore notturne : nelle grandi città a mezzanotte si registreranno ancora temperature prossime ai 30 gradi.

Previsioni giovedìQuest'oggi il tempo sarà prevalentemente soleggiato, molto caldo e afoso. In mattinata residua nuvolosità al Nord. Da metà giornata nubi cumuliformi in sviluppo attorno ai rilievi, associati a locali temporali di calore, più probabili su Alpi piemontesi, Alpi e Prealpi orientali, Trentino Alto Adige, Appennino umbro, marchigiano, abruzzese e nelle zone interne montuose del Lazio orientale; cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d'Italia. Temperature in ulteriore lieve aumento, soprattutto al Sud e in Sicilia, con massime per lo più comprese tra 33 e 37 gradi, ma con punte di 38-39, specie nelle zone interne della Penisola. Venti deboli, a regime di brezza. Mari calmi.