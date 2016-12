Caldo eccezionale al Centro-Sud, tempo più variabile al Nord

Previsioni per mercoledì

Nuvoloso o molto nuvoloso al Nord e Toscana con piogge, per lo più deboli o moderate, su zone alpine e prealpine, Lombardia, Piemonte, Liguria, Friuli, Venezia Giulia e Toscana. Alternanza tra sole e nuvole in Umbria e Toscana, in generale soleggiato altrove. Venti moderati di Scirocco. La previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità (IdA) alto al Sud 90, medio-alto al Centronord 85.

Caldo Anomalo:

Bari e Catania città roventi con picchi di 35 gradi. Caldo in aumento in Emilia Romagna e al Centrosud, con punte di 34-35 gradi in Puglia e nelle Isole; temperature in leggero calo invece nel resto del Nord, specie al Nordovest. Le città più calde oggi saranno Roma e Bologna con 31°C, Ancona, Taranto e Alghero con 32°C, Brindisi e Trapani con 33°C , Palermo e Pescara con 34°C, 35°C a Bari e Catania.