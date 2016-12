Caldo come a giugno, sole fino a giovedì

11:12 - Stiamo per vivere l’apice di questa prima ondata di caldo della stagione, caratterizzata dalla presenza dell’Anticiclone Nordafricano col suo carico di aria tropicale. In realtà le temperature non raggiungeranno valori record, ma ne accuseremo il colpo proprio perché siamo reduci dal clima più freddo del periodo pasquale. Oggi, in molte aree del Centronord, potremo raggiungere picchi di 25-27 gradi che sono valori tipici di inizio estate, mentre il Sud, per vedere simili temperature, dovrà attendere la giornata di venerdì, proprio in corrispondenza di un cambiamento della situazione che interesserà, invece, molte zone del Centronord a causa dell’arrivo di un primo debole sistema nuvoloso proveniente dalla Spagna. La tendenza più probabile per il fine settimana mostra il veloce transito di una perturbazione che porterà precipitazioni sparse soprattutto al Nord nella giornata di sabato, seguita da venti freschi che riporteranno le temperature su livelli più in linea con la stagione. Domenica il tempo tornerà stabile in tutto il Paese

Previsione per oggi (mercoledì)

Oggi condizioni meteo stazionarie: sarà infatti un’altra bella giornata di sole, con cielo ancora in prevalenza sereno. Da segnalare alcuni strati di nubi basse in Liguria e sul medio e basso Tirreno e pochi cumuli in Appennino. A fine giornata le velature si faranno più organizzate al Nordovest e in Sardegna (sono legate alla parte più avanzata della perturbazione presente sulla Penisola Iberica). Venti deboli, con locali rinforzi di Scirocco su mare e canale di Sardegna. Le temperature subiranno ulteriori locali rialzi portandosi in generale fra 20 e 27 gradi nella maggior parte del territorio durante il pomeriggio. Previsti nel pomeriggio 26 gradi a Milano, Brescia, Torino e Firenze, 27 gradi a Bolzano e Aosta. 20 gradi a Palermo e Bari. I picchi più elevati, ancora una volta, verranno raggiunti nelle zone lontane dalle coste e specialmente sulle regioni centro-settentrionali e la zona meno calda sarà il Sud, con valori intorno ai 20-22 gradi.

Previsione per domani (giovedì)

Giovedì, in un contesto di tempo stabile, il soleggiamento sarà in parte limitato dal passaggio di nubi ad alta quota dal pomeriggio al Nordovest e Sardegna con cielo irregolarmente nuvoloso. Le nubi basse sulla Liguria potrebbero ripresentarsi già dal mattino. In serata nuvolosità più estesa anche in Toscana, Umbria, Lazio. Tempo buono al Sud. Ci sarà la tendenza in serata al rischio di locali precipitazioni nelle Alpi occidentali e Valle D’Aosta. Venti meridionali su tutti i mari, con prevalenza di Scirocco anche moderato sui mari di Ponente. Temperature in lieve ulteriore aumento sul medio Adriatico, al Sud e Sicilia con valori picchi superiori ai 25 gradi.