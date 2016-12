Caldo anomalo al Sud con picchi di 30°C

Previsioni per lunedìLunedì al Centrosud nuvolosità variabile in prevalenza di tipo medio-alto e stratificato intervallata da qualche schiarita più ampia tra Calabria e Sicilia. Non si esclude qualche goccia di pioggia nelle zone interne tra Marche Umbria e Lazio. Nel corso del pomeriggio e dalla sera tendenza a diradamento delle nubi sulla Toscana. Al Nord tempo abbastanza soleggiato su Liguria e Val Padana centro-occidentale e dal pomeriggio anche su Emilia orientale e Romagna. Nel resto del Nord nuvolosità variabile e tempo instabile, in particolare dal pomeriggio aumenterà il rischio di rovesci nelle zone alpine e prealpine e in serata potranno essere coinvolte anche le pianure tra Piemonte orientale e Lombardia in trasferimento nel corso della notte alla pianura emiliana e a quella veneta. I fenomeni potranno assumere anche carattere temporalesco, con possibili nevicate nelle zone alpine tra Lombardia e Alto Adige fin verso i 1500 metri. Venti moderati di Scirocco su Canale di Sicilia Mar ionio e mare Adriatico al largo. Temperature massime in lieve calo al Centro e Sardegna, stazionarie o in lieve aumento all’estremo Sud e in Sicilia dove si potranno toccare o localmente superare i 30°C. Previsti 30°C a Bari, Catanzaro e Lamezia, 29°C a Catania, 28°C a Lecce, 24°C a Roma, Pescara, 23°C a Bologna, Olbia, 22°C a Milano.