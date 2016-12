Caldo anomalo al Centrosud. Picchi di 28 gradi sulle Isole maggiori

Previsioni per giovedìGiovedì nubi sempre più compatte al Nordovest con possibili piogge o pioviggini brevi e intermittenti, specialmente sul nord e sull’ovest del Piemonte, ancora più scarsi e rari su Valle d’Aosta, resto del Piemonte, Liguria di ponente, ovest e nord della Lombardia. Nel resto del Paese tempo più stabile con annuvolamenti più o meno consistenti fra Sardegna, Toscana e Nordest. Inizialmente nuvoloso intorno all’alto Ionio, ampie schiarite nel resto del Centrosud con tendenza a modeste velature nella seconda parte del giorno. Temperature in aumento con valori ben al di sopra della norma, specie al Centrosud, a causa dei caldi venti di Scirocco, con raffiche localmente anche intorno 50-60 km/h: si prevedono punte vicine intorno 27-28 gradi su Sicilia e Sardegna. Tra le città più calde oggi Palermo dove sono previsti 28 gradi, Sassari, Alghero con 27 gradi e Trapani e Catania 26 gradi. 25 gradi sono previsti per Bari, 24 gradi per Cagliari, 23 gradi per Olbia, Potenza, Brindisi, Viterbo, Rieti, L’Aquila, 22 gradi per Messina, Reggio Calabria, Napoli, Lamezia, Roma, Perugia, Firenze, 21 gradi per Lecce, Catanzaro, Grosseto, Campobasso, 20 gradi per Crotone, Pisa, Pescara, Ancona, Bologna, 19 gradi per Taranto, Verona, Rimini, Bolzano, 18 gradi per Trieste, Trento, Brescia, 17 gradi per Udine, Treviso, Piacenza, Milano, Genova, Bergamo, 16 gradi per Venezia, Novara, Aosta, 15 gradi per Torino, Imperia e 13 gradi per Cuneo. L’Indice di Affidabilità per oggi è medio-alto con 85 per il Nord, 90 al Centro e 95 per il Sud.