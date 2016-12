30 luglio 2015 Caldo africano al Centrosud, più fresco e instabile al Nord Lʼalta pressione protegge solo una parte del Paese: molta variabilità sulle regioni settentrionali

In questa seconda parte della settimana si farà sempre più marcato il divario termico fra le regioni settentrionali e quelle centro-meridionali. Infatti -affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- mentre il Nord subirà gli effetti del transito di correnti atlantiche, più fresche e instabili, che avranno il merito di mantenere le temperature su livelli decisamente più gradevoli, il Centrosud subirà l'ulteriore accanimento dell'Anticiclone Nord-Africano con conseguente incremento del caldo: le punte massime potranno localmente sfiorare i 40 gradi, quindi la differenza fra le località più fresche del Nord e quelle più calde del Sud sarà di 10-15 gradi. Settimana prossima però le regioni del Nord verranno molto probabilmente raggiunte anch'esse dall'alta pressione col proprio carico di aria bollente. Quindi, anche la prima settimana di agosto avrà come protagonista il caldo africano che tornerà a dominare indistintamente su tutto il Paese. Dunque, le correnti torride tropicali sembra non abbiano intenzione di indietreggiare e a conti fatti, dopo 29 giorni di gran caldo con solo delle parziali attenuazioni di tanto in tanto su alcune aree del nostro territorio, se ne aggiungeranno altri 7-10 con caratteristiche simili, così si può sicuramente affermare che l'Italia rimane ancora stabile sulla cresta dell'onda tropicale.

Previsioni giovedìGiovedì alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Nord, con qualche rovescio isolato possibile su tutte le regioni, più probabili a ridosso dei rilievi prealpini, sull'Appennino settentrionale, Trentino Alto Adige e bassa Pianura Padana. In serata aumenta la probabilità di qualche rovescio o temporale anche in Piemonte. Al Centrosud prevarrà il sole, qualche strato nuvoloso passeggero sulla Sardegna; occasionali rovesci o temporali tra Umbria e sud delle Marche. Temperature in calo al Nord, in ulteriore lieve aumento altrove, più marcato in Sicilia. Nella maggior parte delle città del Nord oggi non supereremo i 30 gradi; ad esempio per Venezia, Udine, Trieste sono previsti 24 gradi, per Cuneo 25 gradi, per Treviso 26 gradi, per Trento, Bolzano, Torino, Novara, Imperia 27 gradi, per Verona, Piacenza, Milano, Genova, Brescia, Bergamo, Aosta 28 gradi e per Bologna 29 gradi. Situazione opposta, con valori sopra i 30 gradi al Centrosud; tra le città più calde Taranto e Lecce con 37 gradi, Sassari, Olbia con 36 gradi, Cagliari, Catania, Reggio Calabria, Bari con 35 gradi, per Trapani, Palermo, Brindisi, Viterbo, Roma, Grosseto 34 gradi. La nostra previsione di oggi ha un indice di affidabilità di 85 per il Nord, 90 per il Centro e 99 per il Sud.