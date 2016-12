Calcagno a famiglia:siamo al sicuro

"Sto bene. Non vi preoccupate. Siamo al sicuro". Queste le parole dette alla famiglia da Filippo Calcagno, uno dei due italiani liberati dopo otto mesi di prigionia in Libia. Lo ha raccontato il figlio Gianluca, 38 anni, incontrando i giornalisti davanti al cancello della villa di famiglia in contrada Colla, a Piazza Armerina (Enna).