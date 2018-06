Calano ancora le nascite in Italia: al minimo storico dall'Unità

Nel nostro Paese continua il calo delle nascite, in atto dal 2008: per il terzo anno consecutivo, secondo i dati Istat, nel 2017 i nati sono stati meno di mezzo milione (458.151, 15mila in meno rispetto al 2016), 68mila dei quali stranieri (il 14,8% del totale, anch'essi in diminuzione). Si tratta del nuovo minimo storico dall'Unità d'Italia. Il calo si registra in tutte le Regioni, ma è più accentuato al Centro.