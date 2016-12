Vibo Valentia, sparatoria in piazza Municipio: feriti due giovani

Due giovani, di 22 e 23 anni, sono rimasti feriti in modo non grave, nella notte, a Vibo Valentia a seguito di una sparatoria avvenuta in piazza Municipio dove si stava svolgendo la manifestazione "Notte rosa". Il ventiduenne è stato colpito alla gamba destra mentre l'altro giovane è stato raggiunto al braccio e al torace e solo per un caso uno dei proiettili non ha toccato organi vitali. Ignota l'identità dello sparatore.